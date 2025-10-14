Волгоградские отели Marton конфискованы и переходят в госсобственность





Сегодня, 14 октября, Останкинский суд в Москве конфисковал у бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и связанных с ним лиц 100 объектов недвижимости в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии незаконных активов. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе имущества, которое переходит в госсобственность, значатся также четыре отеля Marton, расположенные в Волгограде.





В судебном процессе в свое оправдание Виктор Момотов заявил, что его основные заработки относятся к периоду, когда он преподавал в университете, а за судейскую карьеру успел заработать лишь 75-85 млн рублей. Со слов Момотова, ему не хватило даже на квартиру в Москве. Также судья пожаловался, что СМИ раздули его фактическое финансовое положение и сделали его «долларовым миллионером», что, по его мнению, совсем не так.

Напомним, ранее сообщалось, что судья, воспользовавшись своим положением, помог коммерсанту Марченко легализовывать объекты недвижимости в регионах России. В списке городов, где есть недвижимость приближенных к Момотову лиц, в настоящее время фигурируют Краснодар, а также Ростов, Нижний Новгород, Вологда и Воронеж.

По данным Генпрокуратуры, Момотов вместе с краснодарским бизнесменом Андреем Марченко, не просто контролировал сеть отелей, но и покровительствовал секс-бизнесу с привлечением детей. Об этом в ходе очередного заседания заявил представитель Генпрокуратуры.

Видео: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!