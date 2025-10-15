Общество

В Волгограде появилась дорога-дублер проспекта Жукова

Общество 15.10.2025 08:32
15.10.2025 08:32


В Дзержинском районе Волгограда завершились работы по возведению дороги-дублера по улице Новодвинской. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» появился автомобильный проезд на участке в границах улиц Качинцев и Джаныбековской, который сможет разгрузить автомобильный поток на проспекте им. Жукова. 

До работ участок дороги имел частично асфальтовое и полугрунтовое покрытие. За десятилетия эксплуатации на проезде образовались многочисленные трещины и выбоины. Во время работ специалисты полностью удалили старый асфальт, на укрепленное щебеночное основание уложили два слоя асфальтобетона. 

Отмечается, что строительство усложнялось тем, что полностью удалили старый асфальт, на укрепленное щебеночное основание уложили два слоя асфальтобетона. В завершении рабочие на новое дорожное полотно нанесли разметку и установили дорожные знаки. В настоящее время на обновленном участке уже открыт проезд для автомобилей. 

В этом году во всех районах города предусмотрено комплексное обновление порядка 40 дорожных объектов общей протяженностью свыше 30 км. 

Напомним, что в Волгоградском регионе на протяжении последних 10 лет уделяют особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году строительство и ремонт ключевых объектов идет в плановом порядке –  как в перспективе изменится жизнь региона благодаря модернизации дорожной сети, ранее рассказал губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодежью и жителями региона. 

Изменения в этом году уже почувствовали жители Тракторозаводского района Волгограда, где после реконструкции было открыто полноценное движение на улице Латошинской. Всего с 2014 по 2024 годы включительно на территории субъекта с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тыс. км дорог. В 2025-м работы планируют выполнить на участках общей протяжностью 387 км. 

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

