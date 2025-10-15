План «Ковер» объявлен Росавиацией в Волгограде





Росавиация остановила приём и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту «Сталинград» около 01.14 мск 15 октябя. Об этом сообщил представитель федерального агентства.

Временно воздушная гавань не принимает и не отправляет гражданские самолеты. В Росавации напоминают, что ограничения вводятся для безопасности пассажиров.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается всего два рейса из Волгограда в Казань, а также Сургут. Также в Волгоград должны были прибыть два самолета из Казани и один из Махачкалы.