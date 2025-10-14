В Волгограде Университетский проспект замер в трёхкилометровой пробке





14 октября далеко не все волгоградцы смогли вовремя добраться с работы домой. В Советском районе Волгограда в вечерний час пик образовался автомобильный затор на Университетском проспекте.





- Движение на СХИ практически стоит. Уже полчаса мучаемся в пробке, - рассказал журналистам один из автомобилистов.

Сложнее всего транспортная обстановка по направлению движения в Ворошиловский район. Основной затор наблюдается на участке дороги в границах перекрёстка с ул. 35-й Гвардейской до выезда с ул. Кабардинской.

Отметим, согласно информации сервиса «Яндекс Карты», дорожный коллапс могли спровоцировать сразу несколько факторов. У перекрёстка с ул. Кабардинской производятся дорожные работы, а рядом с остановкой «ул. Прямая» произошло ДТП. Оба этих обстоятельства наложились на плотное движение в вечерний час пик. В результате на текущий момент дорожная обстановка начинает осложняться не только на Второй Продольной, но и на примыкающих улицах. Так, автомобильный затор уже наблюдается на ул. Казахской. Осложнён выезд автомобилей и с ул. Кабардинской.

Фото из архива ИА «Высота 102»