Волгоградцам с 1 ноября запретят заводить больше 20 SIM-карт

Общество 15.10.2025 05:54
0
15.10.2025 05:54


С 1 ноября 2025 года вступает в силу законопроект о лимите SIM-карт для абонентов. Как уточнили в Киберполиции, теперь россиянам, в том числе жителям Волгоградской области, нельзя будет регистрировать на свое имя более 20 мобильных номеров. 

В случае обнаружения превышения лимита, операторы сотовой связи будут в праве закончить обслуживание данных телефонов. 

Узнать о наличии зарегистрированных карт можно будет через портал Госуслуги в разделе «SIM-карты», где будет представлен весь список номеров. Также можно будет узнать о количестве номеров в службе поддержке оператора сотовой связи или в их салоне. 

