План «Ковер» на 10 часов закрыл волгоградский аэропорт





Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта в 6-54 ч. 11 октября. Воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск самолетов в 21-10 ч. 10 октября.

Наблюдались задержки и отмены рейсов из-за отбитой ночной атаки БПЛА. В частности, был перенесен вылет самолета в столицу с 23-00 ч. 10 октября на 8-00 ч. 11 октября. Также задерживается борт, который должен был вылететь в столицу сегодня в 5-45 ч. Ориентировочно он покинет воздушную гавань в 9-30 ч.



Отменен самолет из Волгограда в Москву на 9-40 ч. А рейс из столицы, который ожидали в Волгограде в 1-35 ч, задерживается до 8-35 ч.



Ранее глава региона сообщил об отражении атаки БПЛА на Волгоградскую область. На юге Волгограда обломки повредили остекление в трех домах, школе и детсаду. Пожилой мужчина был ранен осколками.











Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!