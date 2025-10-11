



В Красноармейском районе оперативно приступили к восстановлению объектов жилой инфраструктуры. На место выехал глава Волгограда Владимир Марченко. В приоритетном порядке будет восстановлено остекление в жилых домах, которые пострадали в результате отражения атаки БПЛА, заверили в администрации.

В настоящее время уже определена подрядная организация, в жилых домах с участием коммунальных служб и УК проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению. Кроме разбитых окон, другого ущерба жилым помещениям не нанесено. Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление, пояснили в мэрии.



Также в заканальной части района недалеко от улицы 50 лет Октября развернут пункт временного размещения.



Напомним, сегодня глава региона заявил о повреждении стекол в трех МКД на улице 50 лет Октября, а также в детском саду и школе. Регион ночью атаковали 19 БПЛА, все были сбиты.



Фото администрации Волгограда t.me



