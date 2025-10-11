Общество

На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛА

Общество 11.10.2025 15:36
0
11.10.2025 15:36


В Красноармейском районе оперативно приступили к восстановлению объектов жилой инфраструктуры. На место выехал глава Волгограда Владимир Марченко. В приоритетном порядке будет восстановлено остекление в жилых домах, которые пострадали в результате отражения атаки БПЛА, заверили в администрации.

В настоящее время уже определена подрядная организация, в жилых домах с участием коммунальных служб и УК проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению. Кроме разбитых окон, другого ущерба жилым помещениям не нанесено. Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление, пояснили в мэрии.

Также в заканальной части района недалеко от улицы 50 лет Октября развернут пункт временного размещения.

Напомним, сегодня глава региона заявил о повреждении стекол в трех МКД на улице 50 лет Октября, а также в детском саду и школе. Регион ночью  атаковали 19 БПЛА, все были сбиты.

Фото администрации Волгограда t.me

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2025 15:54
Общество 11.10.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 14:26
Общество 11.10.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 12:55
Общество 11.10.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 11:00
Общество 11.10.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 10:11
Общество 11.10.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 09:54
Общество 11.10.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 08:59
Общество 11.10.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 08:48
Общество 11.10.2025 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 08:30
Общество 11.10.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 08:04
Общество 11.10.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 07:35
Общество 11.10.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 07:25
Общество 11.10.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 07:11
Общество 11.10.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 06:38
Общество 11.10.2025 06:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 06:27
Общество 11.10.2025 06:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:54
«Многие семьи уже распались»: священник из Волжского рассказал о нахлынувшей в 90-е моде на венчаниеСмотреть фотографии
15:36
На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:54
Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде вспоминают диктора Центрального стадиона Ольгу ПарамоновуСмотреть фотографии
13:42
16-летнего волгогрдца задержали за уличный грабежСмотреть фотографии
12:55
На севере Волгограда выбрали место для перехватывающей парковкиСмотреть фотографии
12:16
«Волгоград - футбольный город»: смотрим яркие кадры с матча России и Ирана Смотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области женщина пострадала в ДТП с лошадьюСмотреть фотографии
11:26
Сборная России передала Волгограду повязку с изображением «Родины-матери» Смотреть фотографии
11:00
«Живите еще сто лет»: волгоградцы трогательно поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Под Волгоградом ищут тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощьСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде прощаются с умершим на стройке экс-игроком «Ротора» БондаренкоСмотреть фотографии
08:59
Трое детей отделались испугом после взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:48
Волгоградские православные встретили Феодоровскую икону Божией МатериСмотреть фотографии
08:30
Лидирующему СМИ Волгоградской области ИА «Высота 102» исполнилось 19 летСмотреть фотографии
08:04
Огненным шоу отметили победу сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:35
Атаку 19 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Сборная России после игры с Ираном осталась на ночевку в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:11
План «Ковер» на 10 часов закрыл волгоградский аэропортСмотреть фотографии
06:59
Валерия Карпина восхитила поддержка болельщиков на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
06:38
В Волгограде и области начались дождливые выходныеСмотреть фотографии
06:27
Два московских авиарейса сняли с расписания из-за атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
06:06
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 часовСмотреть фотографии
03:09
Бочаров: обломки БПЛА выбили стекла в жилых домах, школе и детсаду в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:07
Сборная России со счетом 2:1 обыграла Иран в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
Есть два рекорда: на матч России и Ирана в Волгограде пришли 42387 зрителейСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
21:11
При взрыве боеприпаса под Волгоградом погибли 35-ти и 36-летний мужчиныСмотреть фотографии
20:51
СК: двое погибли от взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
 