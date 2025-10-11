



Сегодня, 11 октября, в Волгограде пройдут похороны Максима Бондаренко, экс-игрока «Ротора».

Максима не стало на 45-м году жизни. Он скончался в Иркутской области. Один из любимых игроков волгоградского клуба являлся воспитанником спортинтерната «Ротор». Максим выступал за дубль «Ротора», а в 1999 году дебютировал в основе волгоградской команды, цвета которой защищал до сезона 2004 года. Всего в составе «Ротора» Бондаренко провел 63 матча и забил 11 голов. Также он играл за волгоградскую «Олимпию» во Второй лиге, еланский «Урожай», камышинский «Текстильщик» и «Волгоград» в чемпионате области. Несколько лет он работал учителем физкультуры в школе №111.Между тем, по данным иркутских СМИ,

Максим несколько лет работал вахтовым методом на стройке. В госинспекции труда Иркутской области сообщали, что 2 октября на строительном объекте в Жигаловском районе 44-летнему электромонтажнику стало плохо, после чего он потерял сознание.



- Ему незамедлительно оказали доврачебную помощь, после чего направили в медпункт. Там провели реанимационные мероприятия, которые не дали результата. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - говорится в сообщении.



Для проведения всестороннего расследования была создана специальная комиссия, которая даст оценку условиям труда и соблюдению требований охраны труда на предприятии.