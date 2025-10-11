В Волгоград накануне, 10 октября, прибыла Феодоровская икона Божией Матери.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор встретил святыню в аэропорту, а затем ее доставили в собор Александра Невского.
Прикоснуться к иконе, которую установили в центре храма, пришли сотни верующих.
Этот образ - один из древнейших сохранившихся на Руси, рассказали в епархии. Икона двухсторонняя – на оборотной стороне изображена святая великомученица Параскева, небесная покровительница жены великого князя Александра Невского. Феодоровской иконой их благословляли на брак, перед этим образом Богоматери молился благоверный князь, брал его с собой в военные походы, в Орду, и перед ним принял монашество, завершив свой жизненный путь.
Икона считается покровительницей российского государства, она хранила род Романовых 300 лет, и до сих пор хранит русскую землю.
Фото Волгоградской епархии VK.com
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!