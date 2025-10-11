В Волгограде учеников пострадавшей от обломков БПЛА школы переведут в лицей

В школе N124 и детском саду N274, которые пострадали в результате отражения ночной атаки БПЛА, началась подготовка к проведению ремонтных работ. На время замены оконных блоков в здании школы N124 все учащиеся будут переведены в лицей N4, расположенный рядом. Об этом сообщили в администрации города.
Детский сад №274 на время проведения работ закрывать не будут, но укрупнят и объединят группы. Воспитанников шести групп разместят в помещениях, окна в которых не были повреждены. Менять блоки будут во время отсутствия детей в дошкольном учреждении.
Напомним, сегодня глава Волгограда Владимир Марченко провел совещание в Красноармейском районе в связи с ликвидацией последствий повреждений, которые получили три дома, детский сад и школа на улице 50 лет Октября после отражения атаки БПЛА. В первую очередь было решено восстановить остекление в квартирах.
Всего в регионе ночью сбили 19 БПЛА.