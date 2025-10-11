Общество

В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощь

11.10.2025 10:11
В Красноармейском районе Волгограда обследуют жилые и социальные объекты, которые пострадали от обломков сбитого БПЛА сегодняшней ночью.

По информации администрации Волгограда, в зданиях были повреждены окна. В мэрии заверили, что работы по восстановлению остекленения планируется провести в кратчайшие сроки.

- До этого времени жители дома по ул. 50 лет Октября имеют возможность разместиться в ПВР, по поручению губернатора  оперативно организованном в близлежащей гостинице. Также волгоградцы, у которых вчера ночью были повреждены окна в квартирах,  в которых они проживали, могут обратиться за материальной помощью в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда, - пояснили в мэрии.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях сбития БПЛА. На юге Волгограда в трех МКД посыпались стекла в окнах, также пострадали детский сад и школа. Всего по данным Минобороны в регионе было перехвачено 19 украинских беспилотников.


11:54
В Волгоградской области женщина пострадала в ДТП с лошадьюСмотреть фотографии
11:26
Сборная России передала Волгограду повязку с изображением «Родины-матери» Смотреть фотографии
11:00
«Живите еще сто лет»: волгоградцы трогательно поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Под Волгоградом ищут тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощьСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде прощаются с умершим на стройке экс-игроком «Ротора» БондаренкоСмотреть фотографии
08:59
Трое детей отделались испугом после взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:48
Волгоградские православные встретили Феодоровскую икону Божией МатериСмотреть фотографии
08:30
Лидирующему СМИ Волгоградской области ИА «Высота 102» исполнилось 19 летСмотреть фотографии
08:04
Огненным шоу отметили победу сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:35
Атаку 19 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Сборная России после игры с Ираном осталась на ночевку в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:11
План «Ковер» на 10 часов закрыл волгоградский аэропортСмотреть фотографии
06:59
Валерия Карпина восхитила поддержка болельщиков на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
06:38
В Волгограде и области начались дождливые выходныеСмотреть фотографии
06:27
Два московских авиарейса сняли с расписания из-за атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
06:06
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 часовСмотреть фотографии
03:09
Бочаров: обломки БПЛА выбили стекла в жилых домах, школе и детсаду в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:07
Сборная России со счетом 2:1 обыграла Иран в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
Есть два рекорда: на матч России и Ирана в Волгограде пришли 42387 зрителейСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
21:11
При взрыве боеприпаса под Волгоградом погибли 35-ти и 36-летний мужчиныСмотреть фотографии
20:51
СК: двое погибли от взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом от взрыва боеприпаса пострадали трое детейСмотреть фотографии
20:32
Под Волгоградом взорвался боеприпас: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:26
Группа «СерьгА» исполнила свои хиты для болельщиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:08
Матч России и Ирана стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:58
Болельщик от души сплясал под хит Куртуковой на «Волгоград Арене»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:48
В Волгоград доставили чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
19:24
В России с 26 октября возобновит работу аэропорт Платов в РостовеСмотреть фотографии
 