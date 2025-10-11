В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощь

В Красноармейском районе Волгограда обследуют жилые и социальные объекты, которые пострадали от обломков сбитого БПЛА сегодняшней ночью.
- До этого времени жители дома по ул. 50 лет Октября имеют возможность разместиться в ПВР, по поручению губернатора оперативно организованном в близлежащей гостинице. Также волгоградцы, у которых вчера ночью были повреждены окна в квартирах, в которых они проживали, могут обратиться за материальной помощью в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда, - пояснили в мэрии.
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях сбития БПЛА. На юге Волгограда в трех МКД посыпались стекла в окнах, также пострадали детский сад и школа. Всего по данным Минобороны в регионе было перехвачено 19 украинских беспилотников.
