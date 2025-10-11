



В комитете здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших от взрыва боеприпаса в поселке Степной Ленинского района Волгоградской области. По данным облздрава, дети направлены на амбулаторное лечение, а 48-летний мужчина госпитализирован в больницу Фишера. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, трагедия произошла накануне, 10 октября. При проведении разбора боеприпасов, предварительно, полученных в результате незаконных поисковых работ, на месте происшествия погибли мужчины в возрасте 36-ти и 35-ти лет. В гараже, где это происходило, вспыхнул пожар, который охватил и автомобиль.



С места происшествия также были госпитализированы трое детей в возрасте полутора, четырех и одиннадцати лет. К счастью, они не получили травмы, но находились в состоянии острого стресса.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.







