«Володя пытался плыть»: родные пропавшего под Волгоградом рыбака надеются на чудо





В Волгоградской области второй день продолжаются поиски пропавшего на Волге рыбака. Его родные надеются, что он, оказавшись в воде, мог доплыть до берега и сейчас нуждается в помощи.

Трагедия в Ленинском районе произошла 9 октября. 58-летний Владимир Безруков, житель Волгограда, отправился на рыбалку со своим товарищем. Мужчины вышли на Волгу на небольшой пластиковой лодке. Но неожиданно начался шторм, и мужчины стали возвращаться на берег, когда одна из волн накрыла лодку. Плавательное средство перевернулось и товарищи оказались в воде. Спастись удалось одному – он был в спасательном жилете. У Владимира жилета не было.



- Мой муж – опытный рыбак, отлично знает Волгу и хорошо плавает. Он пытался плыть, но до берега было очень далеко, - рассказала его супруга Ольга.

О том, что произошло с ее мужем, она узнала из короткого смс, которое отправил ей около 11 часов вечера 9 октября товарищ ее мужа. «Лодка перевернулась, я выплыл, Володю ищут» - эти короткие слова разделили жизнь женщины на до и после.



По словам Ольги, организовать поиски мужа оказалось делом непростым.



- Володя пропал в Ленинском районе, на границе Астраханской и Волгоградской областей. В МЧС долго определяли, кто должен его искать – волгоградские или астраханские водолазы. Это было невыносимо. Сначала требовали заявку от службы 112, потом оказывалось, что заявка почему-то не пришла. Когда она, наконец, доходила, ждали какого-то приказа. Потом долго выясняли, кто должен этот приказ отдать – астраханские или волгоградские ведомства. Это было невыносимо, - поделилась Ольга.



По ее словам, сегодня поиски ее мужа начались только в третьем часу дня.

- Световой день сейчас короткий, поисковая операция длилась недолго, - продолжила она. – Я бы сама поехала его искать. Не знаю, как теперь жить… Мы с ним много лет вместе…

Напомним, ранее в ГКУ «Служба спасения» сообщили о проведении поисковой операции в акватории реки Волга между селом Каршевитое и хутором Булгаков, где пропал рыбак. Второй день поисков пока оказался безрезультатным.



