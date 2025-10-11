Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 часов

В Волгоградской области с вечера 10 и до утра 11 октября действовал режим беспилотной опасности, связанный с атакой БПЛА на регион. Первые сообщения стали поступать на телефоны жителей региона около 21-00 ч. Отбой атаки был зафиксирован в 5-00 ч. 11 октября.
Напомним, как сообщал глава региона Андрей Бочаров, в результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Врачи также оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла.
С вечера 10 октября аэропорт Волгограда закрыт на прием и выпуск самолетов.
