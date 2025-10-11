Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октября





В этом году в Волжском отопительный сезон начнется позднее, чем в Волгограде. По информации администрации городского округа, отопление начнут подавать в МКД 16 октября. В мэрии заявили, что подача тепла начнется, несмотря на то, что среднесуточная температура наружного воздуха в ближайшую неделю ожидается выше нормативного показателя в +8 градусов.

При этом весь город обещают обеспечить теплом в течение 5-6 дней после запуска отопления.



В мэрии утверждают, что уже 8 октября в социальных объектах и части жилых домов начались так называемые пробные топки – подключение отопления для проверки работоспособности инженерных систем. По заявкам руководителей учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы специалисты тепловых сетей готовы начать подачу тепла.



Между тем, в Волгограде уже 86% МКД получают тепло по состоянию на 10 октября. При этом раньше в Волжском отопительный сезон начинался раньше, чем в областном центре.







