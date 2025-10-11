Общество

Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октября

Общество 11.10.2025 18:14
0
11.10.2025 18:14


В этом году в Волжском отопительный сезон начнется позднее, чем в Волгограде. По информации администрации городского округа, отопление начнут подавать в МКД 16 октября. В мэрии заявили, что подача тепла начнется, несмотря на то, что среднесуточная температура наружного воздуха в ближайшую неделю ожидается выше нормативного показателя в +8 градусов.

При этом весь город обещают обеспечить теплом в течение 5-6 дней после запуска отопления.

В мэрии утверждают, что уже  8 октября в социальных объектах и части жилых домов начались так называемые пробные топки – подключение отопления для проверки работоспособности инженерных систем. По заявкам руководителей учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы специалисты тепловых сетей готовы начать подачу тепла.

Между тем, в Волгограде уже 86% МКД получают тепло по состоянию на 10 октября. При этом раньше в Волжском отопительный сезон начинался раньше, чем в областном центре.  


Комментарии
Лента новостей

20:17
«Володя пытался плыть»: родные пропавшего под Волгоградом рыбака надеются на чудоСмотреть фотографии
19:29
«Ротор» примет «Черноморец» в Волгограде 12 октябряСмотреть фотографии
18:56
«Было жалко не деньги, а себя»: жертва мошенников из Волгограда - о схеме обмана, поиске виновных и страхе признать ошибкуСмотреть фотографии
18:14
Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октябряСмотреть фотографии
17:30
Ведущие компании Волгоградской области поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде учеников пострадавшей от обломков БПЛА школы переведут в лицейСмотреть фотографии
15:54
«Многие семьи уже распались»: священник из Волжского рассказал о нахлынувшей в 90-е моде на венчаниеСмотреть фотографии
15:36
На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:54
Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде вспоминают диктора Центрального стадиона Ольгу ПарамоновуСмотреть фотографии
13:42
16-летнего волгогрдца задержали за уличный грабежСмотреть фотографии
12:55
На севере Волгограда выбрали место для перехватывающей парковкиСмотреть фотографии
12:16
«Волгоград - футбольный город»: смотрим яркие кадры с матча России и Ирана Смотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области женщина пострадала в ДТП с лошадьюСмотреть фотографии
11:26
Сборная России передала Волгограду повязку с изображением «Родины-матери» Смотреть фотографии
11:00
«Живите еще сто лет»: волгоградцы трогательно поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Под Волгоградом ищут тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде жителям пострадавшего от дрона дома окажут матпомощьСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде прощаются с умершим на стройке экс-игроком «Ротора» БондаренкоСмотреть фотографии
08:59
Трое детей отделались испугом после взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:48
Волгоградские православные встретили Феодоровскую икону Божией МатериСмотреть фотографии
08:30
Лидирующему СМИ Волгоградской области ИА «Высота 102» исполнилось 19 летСмотреть фотографии
08:04
Огненным шоу отметили победу сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:35
Атаку 19 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Сборная России после игры с Ираном осталась на ночевку в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:11
План «Ковер» на 10 часов закрыл волгоградский аэропортСмотреть фотографии
06:59
Валерия Карпина восхитила поддержка болельщиков на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
06:38
В Волгограде и области начались дождливые выходныеСмотреть фотографии
06:27
Два московских авиарейса сняли с расписания из-за атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
06:06
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 часовСмотреть фотографии
 