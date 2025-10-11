Под Волгоградом ищут тело утонувшего рыбака

Водолазы Ленинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» накануне, 10 октября, провели поисковые работы на акватории реки Волга. По информации ведомства, 9 октября в службу спасения Астрахани поступил сигнал о том,что в районе хутора Горная Поляна на реке Волга перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из мужчин сумел самостоятельно добраться до берега, в то время как второй скрылся под водой.
В ходе работ водолазы обследовали участок акватории реки Волга между селом Каршевитое и хутором Булгаков, расположенными в Ленинском районе Волгоградской области. На данный момент тело утонувшего мужчины не найдено.
Фото ГКУ «Служба спасения» VK.com
