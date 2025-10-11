Общество

В Волгограде вспоминают диктора Центрального стадиона Ольгу Парамонову

11.10.2025
11.10.2025


Шесть лет назад не стало Ольги Васильевны Парамоновой.  Легендарный  диктор Центрального стадиона ушла из жизни 11 октября 2018 года. Печальную дату вспомнили в СК «Ротор».

Ольга Васильевна долгое время работала на матчах волгоградского клуба и именно она открыла новую страницу в истории клуба, озвучив первые тестовые матчи на «Волгоград Арене». Диктор Парамонова объявляла составы команд, сообщала зрителям о забитых голах, о заменах игроков, выдаче красных и желтых карточек на соревнованиях самого различного уровня - от товарищеских встреч, до матчей с французскими и итальянскими командами в рамках Кубка УЕФА.

Голос Ольги Парамоновой звучал и во время первой игры возрожденного «Ротора» на «Волгоград Арене», построенной на месте Центрального стадиона. В начале декабря 2018 года Ольга Парамонова вошла в символическую команду ФИФА  из 11 «суперболельщиков» и представляла Волгоград во время финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу.

