В Волгограде вспоминают диктора Центрального стадиона Ольгу Парамонову

Шесть лет назад не стало Ольги Васильевны Парамоновой. Легендарный диктор Центрального стадиона ушла из жизни 11 октября 2018 года. Печальную дату вспомнили в СК «Ротор».

Ольга Васильевна долгое время работала на матчах волгоградского клуба и именно она открыла новую страницу в истории клуба, озвучив первые тестовые матчи на «Волгоград Арене». Диктор Парамонова объявляла составы команд, сообщала зрителям о забитых голах, о заменах игроков, выдаче красных и желтых карточек на соревнованиях самого различного уровня - от товарищеских встреч, до матчей с французскими и итальянскими командами в рамках Кубка УЕФА.

Голос Ольги Парамоновой звучал и во время первой игры возрожденного «Ротора» на «Волгоград Арене», построенной на месте Центрального стадиона. В начале декабря 2018 года Ольга Парамонова вошла в символическую команду ФИФА из 11 «суперболельщиков» и представляла Волгоград во время финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу.