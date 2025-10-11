



В последние годы жители Волгоградской области стали реже венчаться в церкви. Однако в меняющейся статистике священники видят не только минусы, но и плюсы. По их словам, родившаяся в 90-х годах мода на венчание сегодня уступила место осознанному и по-настоящему обдуманному выбору. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

С начала 90-х, когда о жизни церкви стали говорить открыто, к храмам Волгоградской области потянулись кавалькады пышно наряженных машин. Правда, зачастую древнее таинство молодые пары воспринимали не более, чем красивую церемонию и дополнительный повод для праздника.

- Мы нередко встречали некое суеверное желание укрепить свой брак, - рассказывает протоиерей Олег Почтаков. – Люди, далекие от церковной жизни, вычитывали информацию, что именно таинство брака может сделать их союз прочнее. Но при этом никакой связи с Богом они не устанавливали. Исповедались, причастились ради венчания, и на этом все. В 90-е годы в наших храмах венчание проходило буквально каждое воскресенье. Молодые счастливые люди, красивые наряды, гости. К сожалению, практически все эти семьи уже давно распались.





Не вдаваясь в детали, некоторые горожане и по сей день воспринимают венчание, как «страховку» от всех ненастий.

- Суеверий было много во все времена. К сожалению, они есть и сейчас, - признает священник. – Некоторые люди придают большое значение сглазам, порчам, приворотам. И для защиты от магических сил они хотят заручиться Божьей поддержкой, эдакой страховкой от колдовства. Вроде бы желание и правильное, но в этом вопросе мыслить нужно глубже. Что такое магия? Некое околодуховное действо, которое предусматривает определенный результат: сделал то-то и получит вот это. Таинство же – совсем другое. В нем действует благодать Божия – конечно, при условии зрелости человека, его ответственности и веры. Если мы действительно по-христиански относимся к браку, ответственно, с любовью, тогда, конечно, будет результат. Но, повторюсь, упрямое желание добиться конкретного результата стоит отличать от глубокого отношения к браку, как к таинству.





Впрочем, большинство современных пар приходят на венчание не из-за сиюминутного порыва, говорит настоятель храма Рождества Христова в Волжском. Нередко между регистрацией брака в ЗАГСе и заключением небесного союза у них проходит не одно десятилетие.

- Чаще всего сегодня венчаются те, кто прожил в гражданском, то есть зарегистрированном только в ЗАГСе, браке 10, 20, а то и 30 лет, - комментирует протоиерей Олег Почтаков. – Молодежь принимает такое решение чуть реже.

Едва ли не главной болью священника становится визит горожан, которые просят развенчать их, а иногда и сразу же заключить новый брак.

- Пришли, разочек исповедались, обвенчались, ушли, а через 10 лет появились вновь и сказали, что хотят расстаться. А бывает, и так, что семьи уже давно нет, люди вступили в новые отношения, и нам, священникам, остается лишь с горечью констатировать, что брак утратил свою каноническую силу. Конечно, в какой-то степени такие ситуации происходят и из-за нашего недосмотра, - рассуждает настоятель волжского храма Рождества Христова. – Мы должны венчать только наших постоянных прихожан, но, к сожалению, так выходит не всегда. Если с парой у нас получается достаточно поверхностное знакомство, то мы часто имеем дело с разводами. И это наша боль. К счастью, сейчас мода на венчание уже прошла, и мы все чаще имеем дело с по-настоящему глубоким и зрелым решением пары, которая осознает свою ответственность и перед Богом, и друг перед другом.

Фото из архива V102.ru