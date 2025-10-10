Общество

Волгоградцы требуют приструнить автора Telegram-«сериала» о буднях гимназии №1

Общество 10.10.2025 08:05
10.10.2025 08:05


В Волгограде многочисленные родители учеников гимназии №1, расположенной в Центральном районе, требуют привлечь к ответственности автора Telegram-канала «О Волгограде Сталинграде». Горожане уверены, что отец одной из учениц образовательного учреждения ставит под угрозу безопасность их детей. Кроме того, по словам волгоградцев, от действий мужчины страдает в целом образовательный процесс – педагоги, ставшие объектами террора со стороны блогера, отказываются от преподавания в классе, где обучается его дочь, а также вынуждены объясняться с полицией, куда активист пишет на них заявления. 

Напомним, накануне редакция ИА «Высота 102» рассказывала о конфликте, разгоревшемся в гимназии №1. Формальным поводом, по словам родителей учеников, стал тот факт, что одна из учителей категорически запретила дочери блогера вести аудиозапись на уроках. После этого инцидента у отца девочки возникли претензии к охране школы, состоянию прилегающей территории, о чем он подробно рассказывает в открытом для любого пользователя Сети канале. При этом волгоградец публикует видео, на которых запечатлен пункт охраны, организация пропускного режима, а главное – лица учеников. Последний да и все перечисленные факты, считают родители, угрожают их детям. 


Отметим, что под предыдущей публикацией, а также в личных сообщениях редакции волгоградцы, чьи дети обучаются в гимназии, оставили множество комментариев, основной смысл которых сводится к тому, что действия блогера, развязавшего публичную травлю педсостава, необходимо срочно пресекать. А одна из родительниц уточнила, что систематические скандалы волгоградец раздувает уже на протяжении шести лет. 

– Все началось с того, что ребенок этого родителя, ещё обучаясь в первом классе, бежав на перемене, упал и ударился. После этого и по сей день родитель не унимается. В падении, по его мнению, был виноват учитель. Мужчина неоднократно вызывал проверки, морально давил. Учитель после этого отказался от класса. Но смена учителя ситуацию не изменила, и родитель по-прежнему придирался ко всему, что, по его мнению, было неправильным, – рассказала Анна. – Если случался конфликт между детьми, то он беспрепятственного заходил в школу, подходил к «обидчику» – ученику второго класса, к примеру, – хватал за плечо, тряс и требовал объяснений без присутствия или хотя бы предупреждения его родителей. На данный момент дети учатся уже в шестом классе. На столе у директора стопка заявлений от учителей о том, что они не хотят работать с нашими детьми – в классе, где нарушается дисциплина и субординация. Если не устраивает оценка, то за помощью или беседой к учителю этот родитель не обращается, а дает своему ребенку диктофон, разрешает не выполнять требований учителя, может и сам нагрянуть во время уроков, чтобы проконтролировать действия учителя.


Волгоградцы задаются вопросом – чего им ожидать, если видеозаписи, которые публикуются в открытом доступе, попадут в распоряжение преступников? Напомним, что на опубликованных кадрах засняты не только дети, но и прилегающая к школе территория с подробным описанием организации пропускного режима и даже его слабых мест. В ситуации, когда в регионе стоит задача обеспечения комплексной безопасности, действия родителя-блогера горожане расценивают самым критическим образом. 

– А если записи неадекватного отца попадут в руки СБУ и по гимназии «прилетит»? И потом, кто дал ему право снимать чужих детей, организацию пропускного режима, защищенность гимназии? – рассуждают волгоградцы. – Ведение записей на диктофон учебного процесса нарушает права остальных учеников. При том, что согласие на аудиозапись девочка не получала ни от администрации школы, ни от родителей остальных детей. Здесь нужно не заявление писать в полицию, а запретить вести аудиозаписи на уроках через суд. А родителя девочки за распространение в Интернете, в открытом доступе, информации о защищенности гимназии, надо привлекать к административной ответственности, а если не уймется – вплоть до уголовной.

Наблюдающие со стороны за конфликтом советуют родителям учеников не ждать и предпринимать конкретные меры: 

– Родителям других детей следует обратить внимание на ст. 137 УК РФ. Статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия, составляющих его личную или семейную тайну, либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.

На текущий момент, сообщает ИА «Высота 102», родители учеников гимназии №1 Волгограда уже подали заявления в прокуратуру, в адвокатскую палату, а также руководителю ЧОП и в отдел полиции №4 УМВД по городу Волгограду.  

Редакция ИА «Высота 102», в свою очередь, запросила комментарий в ГУ МВД России по Волгоградской области о том, поступали ли в ОП №4 заявления от родителей. Также мы попросили опытного юриста дать правовую оценку ситуации и действиям блогера. Как только ответы будут получены, они будут опубликованы на сайте. 

Фото: архив ИА «Высота 102», скриншоты ТГ «О Волгограде Сталинграде»

