Спорт

Валерия Карпина восхитила поддержка болельщиков на «Волгоград Арене»

Спорт 11.10.2025 06:59
0
11.10.2025 06:59


Главный тренер сборной России Валерий Карпин после окончания матча с Ираном обратился к болельщикам  со словами благодарности.

- Великолепная, сумасшедшая поддержка, приятно играть на поле с такой поддержкой! – заявил наставник сборной на прошедшей накануне пресс-конференции. – Хотелось, чтобы на всех матчах такое было. Большое спасибо Волгограду.

Напомним, накануне сборная России по футболу обыграла Иран на «Волгоград Арене» со счетом 2:1. На стадионе был установлен новый рекорд посещаемости – 42387 зрителей.

Перед болельщиками выступили российские звезды – группы «Браво», «СерьГА» и певица Наталья Подольская. А Ари и Гильерме, бывшие игроки сборной России, сыграли перед матчем  с детьми в футбол.

Фото Геннадия Гуляева

