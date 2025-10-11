Валерия Карпина восхитила поддержка болельщиков на «Волгоград Арене»





Главный тренер сборной России Валерий Карпин после окончания матча с Ираном обратился к болельщикам со словами благодарности.

- Великолепная, сумасшедшая поддержка, приятно играть на поле с такой поддержкой! – заявил наставник сборной на прошедшей накануне пресс-конференции. – Хотелось, чтобы на всех матчах такое было. Большое спасибо Волгограду.



Напомним, накануне сборная России по футболу обыграла Иран на «Волгоград Арене» со счетом 2:1. На стадионе был установлен новый рекорд посещаемости – 42387 зрителей.



Перед болельщиками выступили российские звезды – группы «Браво», «СерьГА» и певица Наталья Подольская. А Ари и Гильерме, бывшие игроки сборной России, сыграли перед матчем с детьми в футбол.



