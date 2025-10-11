Огненным шоу отметили победу сборной России в Волгограде

В ЦПКиО Волгограда вечером 10 октября состоялось огненное шоу сразу после окончания матча России и Ирана. Болельщики, которые не хотели расходиться сразу после игры и были переполнены эмоциями, праздновали победу сборной России – игра закончилась со счетом 2:1.
Напомним, на товарищеской встрече был зафиксирован рекорд посещаемости – 42387 зрителей.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил болельщиков за сумасшедшую поддержку.
Фото Андрей Еркин t.me
