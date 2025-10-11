Два московских авиарейса сняли с расписания из-за атаки БПЛА на Волгоград





В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки и отмены рейсов из-за отбитой ночной атаки БПЛА. По информации электронного табло, перенесен вылет самолета в столицу с 23-00 ч. 10 октября на 8-00 ч. 11 октября. Также задерживается борт, который должен был вылететь в столицу сегодня в 5-45 ч. Ориентировочно он покинет воздушную гавань в 9-30 ч.

Также отменен самолет из Москвы в Волгоград на 9-40 ч. и борт, который должен был вылететь в столицу в 10-05 ч. А рейс из столицы, который ожидали в Волгограде в 1-35 ч, задерживается до 8-35 ч.



Напомним, ограничения на работу воздушной гавани были введены вечером 10 октября. Глава региона сообщил о последствиях отбитой атаки беспилотников, в результате чего были повреждены стекла в трех многоквартирных домах, школе и детском саду. Осколками ранило пенсионера, его жизни ничто не угрожает.













Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!