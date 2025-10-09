Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймы





9 октября жители Волгограда вновь заметили огромный столб дыма, поднимающийся из заповедной территории Волго-Ахтубинской поймы. Пожар возник спустя несколько часов, после того как спасатели сообщили о ликвидации предыдущего возгорания.

- Опять горит за Волгой и на том же месте. Сначала был виден небольшой след дыма, а сейчас вновь кочегарит, — рассказал журналистам один из очевидцев, оказавшихся на Центральной набережной Волгограда.

Информацию о пожаре подтвердили в ЕДДС Среднеахтубинского района. По данным оператора, на месте уже работают спасатели. Пожар возник на том же месте, что и бушевал накануне, в районе хутора Тумак и СНТ «Успех».

В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что здесь подразделения уже без малого два часа пытаются обуздать огонь.

- В 10:13 поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе. В районе СНТ «Успех» горит камыш на площади 5 га. Пожарные расчёты производят тушение, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, 9 октября в Волго-Ахтубинской пойме произошёл крупный ландшафтный пожар. Первое сообщение о возгорании было зарегистрировано в 14:55 8 октября. На тот момент пламенем была объята сухая растительность на площади в 1 га. К 15:00 огонь охватил уже 20 га, а к 21:00 – 50 га. Спасатели отчитались о ликвидации возгорания 9 октября в 1:34.

Фото читатели ИА «Высота 102»