Пиротехники обезвредили найденную в центре Волгограда авиабомбу

Накануне, 25 ноября, пиротехники Донского спасательного центра МЧС России вывезли в безопасное место и обезвредили фугасную авиационную бомбу времен Сталинградской битвы, найденную в центре Волгограда. Напомним, фугаску нашли 21 ноября около дома №4 по улице Кубанская. До начала работы пиротехников опасную зону охраняли полицейские.
Между тем, напомним, накануне в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили об обнаружении двух фугасных боеприпасов во дворе частного дома в Городищенском районе.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)