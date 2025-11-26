Общество

Колесо обозрения на юге Волгограда назовут «Красным Солнцем»

Общество 26.11.2025 07:09
Колесо обозрения в Красноармейском районе, входящее в топ-3 самых молодых 50-метровых аттракционов такого типа в России, окрасится в красный цвет и получит имя «Красное Солнце». Об этом сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Колесо обозрения назовут по аналогии с подобным объектом в городе Осака в Японии. Оно называется «Красной лошадью».

Напомним, в ЦПКиО в 2026 году появится новое 120-метровое вантовое колесо обозрения. Оно станет вторым по размеру в России. А прежнее, 50-метровое колесо переедет в Красноармейский район. Его монтируют  на бульваре Энгельса.

Фото Андрей Еркин t.me

