Колесо обозрения на юге Волгограда назовут «Красным Солнцем»

Колесо обозрения в Красноармейском районе, входящее в топ-3 самых молодых 50-метровых аттракционов такого типа в России, окрасится в красный цвет и получит имя «Красное Солнце». Об этом сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.
Колесо обозрения назовут по аналогии с подобным объектом в городе Осака в Японии. Оно называется «Красной лошадью».
Напомним, в ЦПКиО в 2026 году появится новое 120-метровое вантовое колесо обозрения. Оно станет вторым по размеру в России. А прежнее, 50-метровое колесо переедет в Красноармейский район. Его монтируют на бульваре Энгельса.
Фото Андрей Еркин t.me