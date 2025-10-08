Пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 50 га





8 октября в ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности о растянувшейся уже на семь часов ликвидации ландшафтного пожара в Волго-Ахтубинской пойме. Несмотря на все усилия спасателей, к 21:00 пламя с трудом удалось взять под контроль на площади в 50 га. При этом ранее специалисты отмечали, что стихия бушевала на территории вдвое меньшей по площади.

Напомним, как ранее сообщала редакция, пожар начался во второй половине дня в окрестностях хутора Клетский. Информация о возгорании поступила в МЧС в 14:55. Изначально огонь бушевал на площади в 1 га. К 17:00 площадь возгорания увеличилась до 20 га.

Отметим, к ликвидации пожара привлечены 9 единиц техники, 24 человека личного состава.