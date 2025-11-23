Волгоград и Волжский накрыл запах «мокрой шерсти»

Жители двух городов Волгоградской области жалуются на странный запах, который ощущается в воздухе с утра 23 ноября. По сообщениям жителей Центрального, Краснооктябрьского, Советского и Тракторозаводского районов, пахнет какой-то гарью. Некоторым волжанам кажется, что этот запах похож на «мокрую шерсть». Другие утверждают, что проснулись от ощущения, что на плите что-то подгорает.
Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области заверили, что никаких происшествий, связанных с возгоранием, в регионе не зафиксировано. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что запах имеет химическое происхождение.