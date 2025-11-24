В Ростовской области вынесли приговор по делу о подброшенном к МФЦ трупе





В городе Азове Ростовской области вынесли приговор по уголовному делу об убийстве, причиной которого стал семейный конфликт. Как передает Привет-Ростов, на скамье подсудимых предстал 34-летний мужчина.

По данным следствия, отчим в один из дней стал упрекать своего пасынка в бездействии и начал требовать, чтобы тот исправил ситуацию. В результате между мужчинами возник конфликт, который быстро перерос в драку.

От полученных травм 58-летний ростовчанин скончался на месте происшествия. В испуге его пасынок попытался скрыть убийство и перетащил тело мужчины на улицу к зданию МФЦ. Один из прохожих заметил бездыханное тело и сообщил в полицию.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.