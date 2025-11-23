14-летняя волгоградка перевела аферистам 380 тысяч материнских денег

В Волгограде школьница стала очередной жертвой телефонных аферистов. В начале ноября 14-летней девочке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов. Под предлогом подтверждения доставки он убедил подростка продиктовать код из смс-сообщения. Через некоторое время девочку напугали, что якобы на нее пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить мошенничество, нужно перевести деньги на «безопасные счета».
Школьница разблокировал телефон мамы, зашла в банковское приложение и перечислила 197 тыс. рублей аферистам. Затем она оформила кредит на 180 тыс. рублей и также перевела полученные средства преступникам. Когда 35-летняя женщина спохватилась, было уже поздно.