В МЧС России назвали причину возгорания 50 га в Волго-Ахтубинской пойме





В Волгоградской области более чем на десять часов растянулась ликвидация пожара на территории Волго-Ахтубинской поймы. По данным спасателей, возгорание было потушено лишь 9 октября в 1:34.

- Пожар полностью ликвидирован в 01:34 на площади 50 га. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На текущий момент экспертами установлена и предполагаемая причина масштабного возгорания. По данным специалистов, разгул стихии связан с неосторожным обращением с огнём, что совпало с крайне высокой пожароопасностью в регионе на фоне продолжительного отсутствия осадков и сильными порывами ветра 8 октября.

Напомним, первое сообщение о возгорании было зарегистрировано в 14:55. На тот момент пламенем была объята сухая растительность на площади в 1 га у хутора Клетский. К 15:00 огонь охватил уже 20 га, а к 21:00 – 50 га.

К ликвидации столь масштабного пожара были привлечены 9 единиц техники и 24 человека личного состава.

Отметим, огромный столб дыма, поднимающийся в Заволжье, был виден практически со всех районов Волгограда. Жители областного центра в вечернее время жаловались на удушливый запах гари в воздухе и летящий пепел.

