Волгоградские депутаты обсудили работу регоператора





В Волгоградской гордуме накануне, 25 ноября, обсудили работу ООО «ЭкоЦентр» за 9 месяцев 2025 года. Депутаты, представители профильных ведомств областной и городской администрации, природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора подняли вопросы вывоза ТКО и состояния контейнерных площадок в разных районах города, рассказали в городском представительном органе.

Поводом стала ситуация с вывозом мусора. В прошлом году «ЭкоЦентр» провел масштабную инвентаризацию и начал поэтапное обновление площадок и контейнеров. Ежедневно на линии работают 99 единиц специализированной техники, обслуживающей 6480 контейнерных площадок (около 3 тысяч для населения и остальные для юридических лиц). Все транспортные средства оборудованы системой мониторинга и навигации ГЛОНАСС, производится фотофиксация выполненных работ. Однако существует ряд трудностей, которые осложняют работу регоператора. Это - отсутствие твердого покрытия, ограждений и пандусов на площадках, нарушение санитарных норм, проблема взаимодействия с управляющими компаниями, а также особенности частного сектора с его «бестарным» хранением отходов.



Острой проблемой остается дефицит специализированных емкостей. Только за последние месяцы 230 мусорных контейнеров пострадали от пожаров. Несмотря на установку более 200 новых контейнеров в этом году и планы по установке еще 500, темпы их повреждения и утраты препятствуют своевременному обновлению парка «ЭкоЦентром»



Обсуждение также затронуло деятельность оператора в контексте недавно принятых федеральных нормативных актов, в частности, Постановления Правительства РФ от 1 сентября, которое устанавливает новые обязательные нормы в сфере обращения с ТКО. Особое внимание было уделено вопросам утилизации растительных и негабаритных отходов, которые запрещено выбрасывать в контейнеры. По новым правилам они теперь должны складироваться на отдельных площадках.

Участники встречи высказали свои пожелания по улучшению ситуации с ТКО в городе, например, усилению обратной связи между гражданами и организаторами вывоза мусора. В частности, Ирина Соловьева, председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии и природопользованию и региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна», рекомендовала членам фракции усилить контроль за деятельностью регионального оператора и наладить просветительскую работу с гражданами, включая самых юных, по формированию культуры обращения с отходами.

По итогам обсуждения будет проведен всесторонний анализ высказанных идей и предложений, а также изучим передовые практики других муниципалитетов.



Фото Волгоградской гордумы



