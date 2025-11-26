Какие законы изменят жизнь волгоградцев в декабре: коротко о главном





В последний месяц 2025 года вступает в силу ряд законов, которые значительно повлияют на жизнь волгоградцев. В частности, с начала декабря для жителей региона будет увеличен размер утилизационного сбора при импорте автомобилей из-за рубежа, а для микрокредитных организаций ужесточат требования при выдаче кредитов гражданам.

Ужесточение на рынке рассрочек

Теперь рассрочки смогут предоставлять только официальные банки или крупные компании. Срок ограничен шестью месяцами, а штрафы за просрочку не смогут превышать 20% годовых, что повысит защиту потребителей. Операторы будут обязаны публиковать условия своих услуг, а информация о крупных рассрочках будет передаваться в бюро кредитных историй.

Соцвыплата для пенсионеров старше 80

Фиксированная часть страховой пенсии, которую получают жители Волгоградской области в возрасте от 80 лет, увеличится с 1 декабря 2025 года до 17 815,40 рубля. До этого времени ее размер составляет 8907 рублей, то есть предусмотрено двойное увеличение.

Расчет утильсбора

В начале декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета утильсбора. Сумма сбора будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. Базовая ставка предусмотрена в размере 20 тысяч рублей – она будет умножаться на коэффициент, зависящий от числа лошадиных сил.

Для авто с мощностью до 160 л.с. сохранятся льготные ставки — от 1 до 1,5 млн рублей и выше. Для ввоза же автобусов междугороднего и международного следования теперь потребуется документ от Минтранса о целевом использовании транспорта.

Новые требования к кредитному рейтингу

С 1 декабря 2025 года для участия в распределении государственных финансовых ресурсов банки будут обязаны иметь кредитный рейтинг не ниже установленного минимума по национальной шкале. Нововведение направлено на повышение стабильности финансовой системы в стране.

Внедрение цифровых паспортов

С декабря 2025 года стартует второй этап программы внедрения цифрового паспорта. Документ смогут использовать волгоградцы как в банках для подтверждения личности, так и в других финансовых организациях.

Несмотря на это, цифровая копия не заменит основной документ - оригинал на бумажном носителе все еще потребуется в случаях, определенных федеральным законодательством или нормативными актами Банка России.

Льготы для участников долевого строительства

До конца года у участников долевого строительства сохранится право на отсрочку платежа по неустойкам, пеням, штрафам и другим санкциям от застройщиков. С 1 января 2026 года взыскание средств с застройщиков за нарушение договоров долевого участия будет происходить в общем порядке, без льготных процедур.