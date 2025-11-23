В Волгограде наезд Nissan на пешехода попал на видео

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое сегодня, 23 ноября, произошло в Краснооктябрьском районе.
- В 10-22 час. водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, напротив дома 112 «б» по пр. Ленина совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги, - сообщили в главке.
На кадрах видно, как женщина ускоряется перед приближающимся автомобилем. Машина, в свою очередь, не притормозила перед пешеходом. От удара женщина подлетела и со всей силы ударилась об асфальт.
Пострадавшая госпитализирована.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области