Волгоградцы ощутят 5-балльную магнитную бурю 26 ноября

Период повышенной геомагнитной активности, начавшийся 24 ноября, все еще продолжается. В первой половине дня 26 ноября планете грозит очередная 5-балльная магнитная буря, предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
Магнитная буря вызвана быстрым и раскаленным солнечным ветром из коронарной дыры, расположенной на экваторе звезды. Скорость плазмы оказалась выше ожидаемой и магнитная буря началась раньше прогнозируемого срока.
Пик возмущений придется на промежуток между 6:00 и 9:00 по московскому времени, когда возмущения достигнут уровня магнитной бури G1. До 18:00 останутся возмущения магнитного поля, которые перейдут на следующие сутки. Полностью же успокоится магнитное поле Земли только к концу текущей недели.