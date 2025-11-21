Происшествия

Первые задержания в ходе массового рейда полиции в Волгограде

Происшествия 21.11.2025 20:33
0
21.11.2025 20:33




Вечером 21 ноября в Волгограде прошли массовые проверки на дорогах с участием полицейских и приставов. На главных магистралях города в разных районах можно было увидеть скопление спецмашин и инспекторов ДПС, которые проверяли проезжающий мимо них транспорт.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, полицейские проверяли машины и документы у водителей. В отношении нарушителей были составлены административные материалы, а их авто эвакуированы на специализированную стоянку.

Так, к примеру, в самом центре города сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Haval. При проверке было установлено, что водитель является крупным должником по штрафам на сумму более 500 тысяч рублей. Его машину задержали приставы.


Также в Центральном районе был остановлен автомобиль Kia без государственных регистрационных знаков. Выяснилось, что иномарка не зарегистрирована в установленном порядке. Машину-«невидимку» также забрали на специализированную стоянку.

Попался полицейским в ходе рейда и водитель без прав, который передвигался за рулем «десятки». Нарушитель в одночасье стал пешеходом. В отношении него также составлен административный материал.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.11.2025 20:33
Происшествия 21.11.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2025 16:56
Происшествия 21.11.2025 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2025 15:10
Происшествия 21.11.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2025 13:26
Происшествия 21.11.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2025 09:21
Происшествия 21.11.2025 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 18:20
Происшествия 20.11.2025 18:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 17:27
Происшествия 20.11.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 16:20
Происшествия 20.11.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 16:08
Происшествия 20.11.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2025 11:22
Происшествия 20.11.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 18:12
Происшествия 19.11.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 17:38
Происшествия 19.11.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 16:04
Происшествия 19.11.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 10:07
Происшествия 19.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 06:50
Происшествия 19.11.2025 06:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
Первые задержания в ходе массового рейда полиции в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Деньги на воровство предложил закладывать в бюджет астраханский депутатСмотреть фотографии
19:04
Под Волгоградом награды погибших героев СВО передали их семьямСмотреть фотографии
18:41
ЕС ввел санкции против силовиков из Ростовской областиСмотреть фотографии
18:08
Волгоградских автомобилистов предупредили о туманеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде за 403 млн закончат ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
17:12
«Пни меня!»: в Михайловке отца подвергшейся буллингу школьницы обвинили в избиении девятиклассникаСмотреть фотографии
17:03
ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» переименовано в ООО «Теплоэнерго Волгоград»Смотреть фотографии
16:56
ДТП парализовало движение трамваев № 2, 6 и 12 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградцев предупредили о поддельных платежкахСмотреть фотографии
15:49
15-летняя камышанка обчистила знакомого из пьяной компанииСмотреть фотографии
15:10
В центре Волгограда откопали авиабомбуСмотреть фотографии
15:01
«Промедление может стоить жизни»: врач-инфекционист - о смертельной опасности готовой рыбы и домашних закрутокСмотреть фотографии
14:58
Встречаемся в цифровом офисе: «Ростелеком» открыл первое деловое пространство в формате шерингаСмотреть фотографии
14:49
С зажиточного афериста из Крыма взыскали похищенные у матери военного 2 млн рублейСмотреть фотографии
14:30
Руководитель УФНС Роман Иванов поздравляет с Днем работника налоговых органовСмотреть фотографии
14:13
Бочаров поддержал переизбрание Блошкина председателем облсовета ветерановСмотреть фотографии
13:26
В центре Волгограда иномарка сбила девушку на пешеходном переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга прилетят с задержкой в ВолгоградСмотреть фотографии
13:00
Волгоградская область стала популярным направлением для загородного отдыхаСмотреть фотографии
12:51
Сельской чиновнице за хищение 7 млн рублей дали отсрочку от колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде сузили участок Третьей продольной из-за ремонта путепроводаСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
11:59
На севере Волгограда на канализационных станциях обновили систему вентиляцииСмотреть фотографии
11:46
«Беда нагрянула в нашу семью»: в онкоцентре Москвы спасают 8-месячного волгоградца с острым лейкозомСмотреть фотографии
11:45
Росавиация 21 ноября второй раз закрыла небо над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:31
Под Волгоградом двое молодцов попытались стащить трубы у ресурсоснабжающей организацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Минэнерго РФ подтвердило готовность «Волгоградоблэлектро» к зимеСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области вырастут пенсии и МРОТ с 1 январяСмотреть фотографии
10:34
Московская фирма «прогорела» на турбизнесе под ВолгоградомСмотреть фотографии
 