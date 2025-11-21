Первые задержания в ходе массового рейда полиции в Волгограде





Вечером 21 ноября в Волгограде прошли массовые проверки на дорогах с участием полицейских и приставов. На главных магистралях города в разных районах можно было увидеть скопление спецмашин и инспекторов ДПС, которые проверяли проезжающий мимо них транспорт.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, полицейские проверяли машины и документы у водителей. В отношении нарушителей были составлены административные материалы, а их авто эвакуированы на специализированную стоянку.

Так, к примеру, в самом центре города сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Haval. При проверке было установлено, что водитель является крупным должником по штрафам на сумму более 500 тысяч рублей. Его машину задержали приставы.





Также в Центральном районе был остановлен автомобиль Kia без государственных регистрационных знаков. Выяснилось, что иномарка не зарегистрирована в установленном порядке. Машину-«невидимку» также забрали на специализированную стоянку.

Попался полицейским в ходе рейда и водитель без прав, который передвигался за рулем «десятки». Нарушитель в одночасье стал пешеходом. В отношении него также составлен административный материал.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области