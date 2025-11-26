



15-летняя Яна Д. из Среднеахтубинского района Волгоградской области с редкой болезнью получила жизненно необходимое ей лекарство после жалобы ее мамы на проблемы с обеспечением препаратом. Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана, накануне, 24 ноября, ее дочери выдали инъекции Адалимумаба по льготному рецепту.

Напомним, в редакцию V102.RU обратилась мама девочки, у которой нашли редкую и опасную болезнь. У школьницы во время операции по удалению аппендицита обнаружили опухоль кишечника. Часть кишечника вместе с опухолью пришлось удалить. У ребенка диагностировали болезнь Крона – хроническое рецидивирующее заболевание желудочно-кишечного тракта неясной природы, которое характеризуется воспалением, проникающим через все слои кишечника. Девочке пришлось пройти через тяжелейшие операции, исследования и реабилитацию. Школьнице выписали инъекции, которые она должна получать регулярно раз в две недели по льготному рецепту.

Но, если с марта по август снабжение этим препаратом было регулярным, то с осени начались проблемы из-за отсутствия лекарства. При этом отсутствие лечения может привести к ухудшению здоровья несовершеннолетней и образованию новых язв и опухолей, а значит – к новым операциям.

В комитете здравоохранения, куда редакция обратилась за комментарием, заверили, что в ближайшее время препарат будет выдан. В ведомстве также отметили, что для обеспечения детей до конца текущего года запас лекарственного препарата сформирован.



