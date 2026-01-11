Волгоградцам напомнили о новых сроках оплаты ЖКХ





Волгоградцы, как и все россияне, будут по-новому платить за коммунальные услуги. В Госдуме напомнили, что крайний срок оплаты на 15 число. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.

Корректировки были внесены в связи с тем, что часть россиян получают зарплату 12-15 числа каждого месяца. Им удобнее оплачивать ЖКХ после поступления денег. Новые правила также позволят избежать пени за просрочку оплаты.



Напомним, в настоящее время коммуналку оплачивают до 10 числа каждого месяца.





