



Даже после длинных новогодних выходных, когда, казалось бы, все дела сделаны, все гости проведаны, а развлечения попробованы, мысль о скорых праздниках не только греет душу, но и смягчает начало рабочих будней. Правда, следующих мини-каникул горожанам придется ждать еще больше месяца.

Следующей после Нового года «красной датой» в календаре станет День защитника Отечества. В этом году жители Волгограда будут отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник включительно. Подарок в виде удлиненных выходных получит и прекрасная половина человечества. Так как восьмое марта в 2026-м выпадает на воскресенье, праздники продлены до понедельника, 9 марта, включительно.

Всего же в этом году горожан ждет шесть длинных праздничных выходных. А при 40-часовой неделе волгоградцам придется отработать 1972 часа.

Как плавно вернуться в рабочие будни и не омрачить двухнедельные каникулы постновогодней хандрой, рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина