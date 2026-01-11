На парковке ЖК в Волгограде сгорел автомобиль

В Кировском районе Волгограда накануне, 10 января, на парковке жилого комплекса сгорел автомобиль. По свидетельствам очевидцев, происшествие случилось около одного из домов ЖК «Европейский».

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил в 17-43 ч.



- Горел по всей площади легковой автомобиль. Пожар ликвидировали в 18:02., - прокомментировали в ведомстве.



В результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, автомобиль загорелся из-за неисправности.



Скриншот видео ДТП и ЧП Волгограда t.me



