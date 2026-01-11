



Депутат Государственной думы Ярослав Нилов не исключил дополнительную индексацию пенсий в 2026 году. Однако окончательного решения по этому вопросу пока еще не принято.

- У нас прогнозная инфляция была определена на уровне 6,8%, - рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью «Российской газете». – Но страховые пенсии уже проиндексированы на 7,6%. Минимальный размер оплаты труда – более чем на 20%. С февраля повышаются ряд социальных выплат на уровень фактической инфляции. В том числе будет проиндексирован и материнский капитал. Что касается доиндексации пенсий, то пока говорить про это преждевременно. Но в нашем пенсионном законодательстве фиксировано право правительства провести дополнительную индексацию пенсий, если такое политическое решение будет принято. И эти средства будут найдены.

Пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца волгоградцам проиндексировали с 1 января. Их средний размер увеличился примерно на 1900 рублей и превысил 27 тысяч рублей в месяц. Горожане без необходимого стажа, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца, получат прибавку с 1 апреля. Ожидается, что после индексации средний размер их выплат составит 16 590 рублей.

По заданию властей эксперты Высшей школы экономики начнут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров. Доклады, на основании которых планируют формировать предложения по устойчивому положению пожилых людей, будут составлены в 2026, 2028 и в 2030 годах.

Фото Геннадия Гуляева