«На душе становится теплее»: в Волжском традиция утеплять сусликов к холодам получила продолжение





В Волжском, где забота о миниатюрных сусликах стала новой городской традицией, не просто утеплили фигурки грызунов, но и подарили им праздничные наряды.

- После первых холодов почти все наши суслики надели связанные местными мастерицами шапки и шарфики, - рассказывают жители Волжского.- А недавно мы заметили на них и другие обновки. Семья сусликов около детского театра «Арлекин» - мама и ее малыш – накинули красную новогоднюю шубку. Вроде бы такая мелочь, а как приятно и тепло на душе.

Несколько лет назад фигурки сусликов «разбежались» по пятнадцати знаковым местам Волжского. Очаровательных грызунов поселили возле объектов, построенными в городе одними из первых – у музыкальной школы и музея, ЗАГСа и парка, фонтана и стадиона. А два года назад горожане придумали новую традицию – утеплять милое семейство к холодам.

- В обеденный перерыв мы вышли на улицу и повязали нашим сусликам шарфы и шапочки – розовый комплект для девочки и голубой для мальчика, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» волжанка Анастасия. – Результатом сразу же поделились в социальных сетях. И неожиданно для нас самих эта идея нашла такой отклик, что уже в ближайшие дни теплых обновок дождались и другие «грызуны» Волжского. Все это делалось без включения каких-либо административных ресурсов – простой порыв души.

Без заботы местных жителей модные суслики не остались и летом. В самые жаркие дни очаровательным «зверькам» надели яркие косыночки.

Фото Геннадия Гуляева