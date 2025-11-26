Юлия Приклонская взяла на контроль ситуацию в волжском Доме ребенка





Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Юлия Приклонская прокомментировала ситуацию, связанную с филиалом Дома ребенка в городе Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», в социальных сетях появилась информация о закрытии учреждения. Однако, заявляет Приклонская, данная трактовка не соответствует действительности – остающиеся в учреждении трое детей будут переведены в большие коллективы.

– Дом ребенка не закрывается, он продолжает осуществлять свою деятельность на территории Волгоградской области в форме филиалов. В Волжском действовал всего лишь один из них, но сегодня он практически опустел. Это не случайно. У нас снижается количество детей всех возрастов, оставшихся без попечения родителей. За последние годы количество сирот в регионе сократилось. Из них 95% воспитываются в семьях родственников и опекунов, – прокомментировала детский омбудсмен.

По словам Приклонской, сейчас в филиале в городе Волжском находится 12 детей, а в ближайшее время воспитанников и вовсе останется только трое.

– Учреждение предназначено для детей в возрасте от 0 до 4 лет. Поэтому и эти детки пробудут в Волжском недолго. Остальные 9 из 12 передаются на воспитание в семьи - все необходимые процедуры уже проводятся, – сообщила радостное известие уполномоченный.

Говоря о том, что ждет Дом ребенка в Волжском, Юлия Приклонская сообщила, что, по ее сведениям, на базе учреждения будет создан единый центр социального обслуживания.

– Этот центр будет оказывать помощь и поддержку семьям с детьми в целях недопущения помещения детей в стационарные учреждения. Данные направления являются приоритетными в государственной семейной политике, направленной на семьесбережение. Действующая сеть учреждений социального обслуживания на территории региона позволяет, при необходимости, оказать помощь детям, в том числе, в стационарных условиях, – заверила омбудсмен.

Она также заявила, что ситуация взята ею на особый контроль: «Права детей и их родственников не должны быть нарушены».