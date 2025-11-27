Волгоградцам назвали отрасли с перспективами высокой зарплаты в 2026 году





В 2026 году динамика рынок зарплат в России будет демонстрировать рекордный разрыв между ожиданиями кандидатов и возможностями работодателей. Уже за текущий год желаемые зарплаты волгоградцев выросли на 14%, тогда как предлагаемые — лишь на 7%. Об этом рассказала «Известиям» бизнес-аналитик Илона Платонова.

Специалист подчеркнула, что роста доходов в следующем году не предвидится, поскольку экономические возможности будут ограничены, а объемы госзаказа сократятся. При этом в ряде секторов сохранятся факторы, стимулирующие точечный рост.

Повлиять на рост зарплат волгоградцев сможет лишь дефицит кадров. Особенно остро ситуация проявится в проомышленности, логистике, строительстве, инфраструктуре и сельском хозяйстве. В этих отраслях зарплатные предложения уже обогнали инфляцию, и рост продолжится в 2026 году.

— По данным сервиса по поиску работы, впервые в сентябре 2025 года зарплаты в вакансиях в производственной сфере превысили ожидания соискателей. Двузначный рост зафиксирован у токарей (+39%), наладчиков оборудования и операторов станков с ЧПУ (+25–29%). Инженеры с навыками в ИИ и складские работники с цифровыми компетенциями зарабатывают на 15–70% больше. Цифровизация усиливает ценность этих ролей, — отмечает Платонова.

Кроме того, в 2026 году ожидается сокращение персонала и снижение зарплат специалистов в сфере деревообработки, производстве кожи и автопроме. В розничной торговле сохранится дефицит из-за ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, что будет стимулировать рост зарплат в отдельных сегментах.

Спрос на финансовых работниках также сохранится. В IT-отрасли упадет спрос на junior-разработчиков, особенно front-end, тогда как востребованность fullstack-инженеров и архитекторов увеличится. Повышение страховых взносов для IT-компаний до 15% усилит нагрузку на фонд оплаты труда.

В сфере HR и маркетинга конкуренция будет только усиливаться: количество резюме уже прибавилось на 28%, в то время как спрос увеличился лишь на 7%. Офисные специалисты без цифровых компетенций рискуют оказаться в зоне сокращений.

— 2026 год станет годом перераспределения стоимости труда. Работодателям важно заранее пересмотреть кадровую стратегию: инвестировать в ключевых специалистов, провести аудит функций и заложить рост издержек в отдельных сегментах, — подытожила эксперт.