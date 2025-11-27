В Волгоградской области продлили навигацию

Волгоградский гидроузел и шлюзы Волго-Донского судоходного канала будут осуществлять пропуск судов до 10 декабря. В Администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей отмечают, что такие сроки будут выдержаны при условии компенсации затрат судовладельцами на содержание гидросооружений.

Как уточнили в ФБУ «Администрация «Волга-Дон», пропуск флота при таких условиях Волгоградский гидроузел готов осуществлять с 26 ноября до 10 декабря.

Шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала, а также №14 и №15 Цимлянского ГУ будут пропускать суда со 2 по 10 декабря. При этом стоить учитывать, что вход в бассейн будет закрыт 24:00 мск 7 декабря.

При этом суда без ледового класса при наличии ледовых явлений в бассейн допускаться не будут.

Руководитель «Росморречфлота» Андрей Тарасенко ранее сообщил журналистам, что решение продлить навигацию на ряде участков связано с благоприятными гидрометеорологическими условиями.

Фото из архива V102.RU