Волгоградцам объяснили, как получить статус малоимущей семьи

27.11.2025 07:50
Волгоградские семьи со статусом малоимущих могут получать разовые выплаты, пособия, бесплатное питание для детей в школе, а также заключить социальный контракт на развитие собственного дела. Кто относится к малоимущем — рассказали авторы Telegram-канала «Объясняем. Волгоградская область»  

Так, семья считается малоимущей, если доход на каждого её члена меньше регионального прожиточного минимума (ПМ). Для этого необходимо сложить все доходы семьи до вычета налогов за последние три месяца, а после разделить на 3. Затем поделить полученное число на количество членов семьи. В расчёт включают супругов, их детей, братьев, сестёр и родителей, зарегистрированных в одной квартире или в одном доме.

Если итоговое число меньше регионального ПМ, вы можете получить статус малоимущих. Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг, а также очно в местном отделении соцзащиты или МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт, а в заявлении — написать о составе семьи, её доходах и имуществе.

