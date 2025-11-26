Камышинский городской суд Волгоградской области обязал местную жительницу выплатить 12 тысяч рублей компенсации морального вреда своей соседке, которую покусал ее питомец - йоркширский терьер. Женщина в своем иске указала, что была вынуждена делать прививки от бешенства, что сильно ей испортило 8 Марта.

Как сообщили в объединенной пресс-службы судов региона, владелица собаки и пострадавшая женщина проживают в одном многоквартирном доме в Камышине. Животное укусило камышанку за левую ногу, когда она выходила из лифта на первом этаже.

Пострадавшая была вынуждена обратиться в больницу и в течение трех месяцев проходить курс антирабической вакцинации.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото сгенерировано ИИ