Общество

Под Волгоградом пострадавшая от укуса терьера взыскала компенсацию с соседки

Общество 26.11.2025 21:51
0
26.11.2025 21:51


Камышинский городской суд Волгоградской области обязал местную жительницу выплатить 12 тысяч рублей компенсации морального вреда своей соседке, которую покусал ее питомец - йоркширский терьер. Женщина в своем иске указала, что была вынуждена делать прививки от бешенства, что сильно ей испортило 8 Марта. 

Как сообщили в объединенной пресс-службы судов региона, владелица собаки и пострадавшая женщина проживают в одном многоквартирном доме в Камышине. Животное укусило камышанку за левую ногу, когда она выходила из лифта на первом этаже. 

Пострадавшая была вынуждена обратиться в больницу и в течение трех месяцев проходить курс антирабической вакцинации. 

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото сгенерировано ИИ

