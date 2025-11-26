Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в Волгограде

В Волгограде на 58-ом году жизни скончался прозаик, эссеист, член Союза писателей России и член Союза журналистов России Александр Рувинский. Трагическую новость сообщили в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького, где Александр Игоревич работал с 2016 года.

Александр Рувинский родился в семье известных волгоградских журналистов 6 сентября 1968 года. Первые его публикации в волгоградских газетах появились в 1984 году, еще до окончания средней школы. Работал журналистом в газете «Молодой ленинец», заместителем ответственного секретаря и ответственным секретарем газеты «Волгоградская правда», IT-журналистом в интернет-изданиях, главным редактором РИЦ «Югра» ОТРК «Югра» в Ханты-Мансийске.

В библиотеке имени Горького Александр Рувинский трудился в отделе создания электронных ресурсов. Является автором-составителем книги «Волгоградская «Горьковка». О нем вспоминают, как о талантливом журналисте, ответственном сотруднике, отзывчивом и внимательном коллеге.

Рассказы Александра Рувинского публиковались в журналах «Отчий край», «Сибирские огни», ряде газет. Писателя и журналиста не стало 25 ноября.

- Администрация и коллектив Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Игоревича, - говорится в некрологе. - Его профессионализм, преданность делу и уважительное отношение к людям навсегда останутся примером для всех нас.

Фото: библиотеки им. М. Горького