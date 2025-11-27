Общество

Первый снег ожидают в Волгоградской области к концу недели

Общество 27.11.2025 05:52
0
27.11.2025 05:52


В Волгоградской области к концу текущей недели ожидают первый снег. Осадки, сообщает ИА «Высота 102», специалисты ЦГМС прогнозируют на 29 ноября. 

Как следует из краткосрочного прогноза, в ближайшие дни – 27 и 28 ноября – в северных районах Волгоградского региона в ночные часы, а также утром возможны морось, гололедно-изморозевые отложения. 

– 29 ноября ночью в отдельных северных районах ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя со снегом, мокрого снега, – предупреждают специалисты. – Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днем +3...+8 градусов. 

Отметим, что в Волгограде снег до конца ноября не прогнозируется. До -2 градусов температура опустится в региональной столице в ночь на 29 ноября, а днем в этот день воздух прогреется лишь до +5 градусов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.11.2025 07:08
Общество 27.11.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 06:50
Общество 27.11.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 06:20
Общество 27.11.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 05:52
Общество 27.11.2025 05:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.11.2025 00:23
Общество 27.11.2025 00:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 22:43
Общество 26.11.2025 22:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 21:51
Общество 26.11.2025 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 21:13
Общество 26.11.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 19:54
Общество 26.11.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 19:00
Общество 26.11.2025 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.11.2025 18:34
Общество 26.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 17:07
Общество 26.11.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:52
Общество 26.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:50
Общество 26.11.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2025 16:36
Общество 26.11.2025 16:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:30
Хлеб и валидол становятся не по карману волгоградским пенсионерамСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцам назвали отрасли с перспективами высокой зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области продлили навигациюСмотреть фотографии
06:31
Копеечное снижение цен на АИ-92 заметили статистики на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
06:20
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
05:52
Первый снег ожидают в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
00:23
Воздушная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
22:43
Юлия Приклонская взяла на контроль ситуацию в волжском Доме ребенкаСмотреть фотографии
21:51
Под Волгоградом пострадавшая от укуса терьера взыскала компенсацию с соседкиСмотреть фотографии
21:13
Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:24
«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в КамышинеСмотреть фотографии
19:54
Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана СоболеваСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом серийные воры вынесли из частных домов имущества на 5 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
16:52
Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводовСмотреть фотографии
16:50
Цены на яйца взвинтили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»Смотреть фотографии
16:33
Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к годуСмотреть фотографии
15:19
В аэропорту Волгограда заработали питьевые фонтанчикиСмотреть фотографии
14:49
«Красный октябрь» отметил 127-летие чествованием заводчанСмотреть фотографии
14:49
Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года в РоссииСмотреть фотографии
14:45
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валериана СоболеваСмотреть фотографии
13:58
В России предложили ввести минимальный размер алиментовСмотреть фотографии
13:47
Уборку кладбищ в Волгограде организуют за 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:46
Рыбак наткнулся на южной окраине Волгограда на зуб и кости мамонтаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградкам рассказали, как досрочно выйти на пенсиюСмотреть фотографии
12:56
Бочаров подводит итоги сельскохозяйственного года на встрече с аграриямиСмотреть фотографии
 