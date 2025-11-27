Первый снег ожидают в Волгоградской области к концу недели





В Волгоградской области к концу текущей недели ожидают первый снег. Осадки, сообщает ИА «Высота 102», специалисты ЦГМС прогнозируют на 29 ноября.

Как следует из краткосрочного прогноза, в ближайшие дни – 27 и 28 ноября – в северных районах Волгоградского региона в ночные часы, а также утром возможны морось, гололедно-изморозевые отложения.

– 29 ноября ночью в отдельных северных районах ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя со снегом, мокрого снега, – предупреждают специалисты. – Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днем +3...+8 градусов.

Отметим, что в Волгограде снег до конца ноября не прогнозируется. До -2 градусов температура опустится в региональной столице в ночь на 29 ноября, а днем в этот день воздух прогреется лишь до +5 градусов.