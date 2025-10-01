Федеральные новости

Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семей

01.10.2025 21:02
0
01.10.2025 21:02


Минфин представил проект основных направлений налоговой политики на 2026-2028 года, включающие в себя льготы по транспортному и земельным налогам для участников СВО и их семей. 

Согласно ведомству, многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. При применении стандартного вычета на детей будут учитывать доходы налогоплательщика, «исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе».

Также ведомством предложено применения налоговой льготы при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий. Использовать ее смогут не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста.

Многодетные же семьи получат льготу даже если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

