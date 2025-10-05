Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТП





В Фроловском районе Волгоградской области полиция задержала двух местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств. Два предприимчивых мужчины решили запугать и нажиться на молодом парне.

В полицию с заявлением обратился 23-летний местный житель города Камышина. Он сообщил, что двое неизвестных вымогают у него деньги в качестве компенсации за причиненные повреждения автомобилю.

В результате розыска сотрудникам полиции удалость установить личности и задержать подозреваемых. Ими оказались двое судимых братьев в возрасте 24 и 26 лет.

Выяснилось, что фигуранты инсценировали у одного из кафе в городе Фролово ДТП с участием автомобиля потерпевшего, а после стали вымогать у него сумму в размере 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.