Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТП

05.10.2025 12:57
В Фроловском районе Волгоградской области полиция задержала двух местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве денежных средств. Два предприимчивых мужчины решили запугать и нажиться на молодом парне. 

В полицию с заявлением обратился 23-летний местный житель города Камышина. Он сообщил, что двое неизвестных вымогают у него деньги в качестве компенсации за причиненные повреждения автомобилю.

В результате розыска сотрудникам полиции удалость установить личности и задержать подозреваемых. Ими оказались двое судимых братьев в возрасте 24 и 26 лет. 

Выяснилось, что фигуранты инсценировали у одного из кафе в городе Фролово ДТП с участием автомобиля потерпевшего, а после стали вымогать у него сумму в размере 50 тысяч рублей в качестве компенсации. 

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ.  Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

